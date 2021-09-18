Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? 18 Eylül yeni bölüm konukları..

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? 18 Eylül yeni bölüm konukları..

Müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 18 Eylül Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte detaylar...

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, yeni sezonunda da izleyicisine keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

16. bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

Peki, izleyiciyi müziğe doyuran Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 18 Eylül Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları...

18 EYLÜL ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 18 Eylül Cumartesi akşamı, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programda bu hafta, Mehmet Ali Erbil, Fatih Ürek ve Belkıs Özener konuk oluyor.