Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? 2 Ekim yeni bölüm konukları..

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? 2 Ekim yeni bölüm konukları..

Kanal D'nin müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 2 Ekim 2021 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, yeni sezonunda da izleyicisine keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

18. bölümüyle yarın akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

Peki, izleyiciyi müziğe doyuran Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 2 Ekim Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları...

2 EKİM ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 2 Ekim Cumartesi akşamı, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programda bu hafta, İbrahim Tatlıses şarkıları söyleniyor. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu ise İmparator İbrahim Tatlıses.