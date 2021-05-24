Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? 24 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları..

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? 24 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları..

Kanal D'nin müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 24 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte detaylar...

Sibel Can ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, bu hafta da izleyicisine keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

13. bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

Peki, izleyiciyi müziğe doyuran Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 24 Mayıs Pazartesi Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları...

24 MAYIS ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 24 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programda bu hafta, Müzeyyen Senar şarkıları söylenecek.

Müzik keyfinin doruklara çıkacağı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu ise Mustafa Keser oluyor.