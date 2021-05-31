Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? 31 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler sezon finali konukları..

Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? 31 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler sezon finali konukları..

Kanal D'nin müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in sezon finali konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 31 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler sezon finali konukları kimler?

Sibel Can ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, bu hafta da izleyicisine keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Sezon finali bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

Peki, izleyiciyi müziğe doyuran Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 31 Mayıs Pazartesi Şarkılar Bizi Söyler sezon finali konukları...

31 MAYIS ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SEZON FİNALİ KONUKLARI KİMLER?

Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 31 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı sezon finali bölümü ile ekrana geliyor.

Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programda bu hafta, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Şarkılar Bizi Söyler’in sunuculuğuna ara vermek durumunda kalan Hakan Altun’un şarkıları söylenecek.

Hakan Altun'un Teklif Ediyorum, Sen de Ağla, Ağlamak Yok Yüreğim, Vur, Gül Belalıdır, Gönül Yarası gibi en sevilen şarkıları Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici tarafından yorumlanacak.

Müzik keyfinin doruklara çıkacağı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları ise Merve Özbey, Koray Avcı ve Sakiler grubu ve Şahin Özlem olacak.