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    Şarkılar Bizi Söyler'de bugün kimler var? 25 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?

    Müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları merak ediliyor. 25 Mart akşamı ekranlarda olan Şarkılar Bizi Söyler programında bugün kimler var?
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2021 - 15:48
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    Şarkılar Bizi Söyler'de bugün kimler var? 25 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?

    Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan programda Sibel Can ve Hakan Altun ve klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici bir araya geliyor.

    Her bölümde ünlü isimleri konuk alan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

    Bu hafta Şarkılar Bizi Söyler'de Zeki Müren şarkıları sylenecek. İşte 25 Mart Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları..

    25 MART ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

    Şarkılar Bizi Söyler, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici sunumuyla keyifli dakikalar yaşatıyor. Sevilen program her perşembe saat 20:00'de yayımlanıyor.

    Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programda 25 Mart teması ise Zeki Müren şarkıları oldu. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümde konuk olacak isimler de Cem Yılmaz ve Zafer Algöz..

    Şarkılar Bizi Söyler de bugün kimler var? 25 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? #1

     

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