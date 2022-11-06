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    • Şarkılar Bizi Söyler’de gelecek hafta ünlüler geçidi: 57. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 5 Kasım konukları…

    Şarkılar Bizi Söyler’de gelecek hafta ünlüler geçidi: 57. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 5 Kasım konukları…

    Birbirinden güzel şarkılar ve konuklarla Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler, 12 Kasım Cumartesi günü sürpriz isimlerle ekrana gelecek. Peki yeni bölüm konukları kim? İşte 57. bölüm fragmanı...
    • 06.11.2022 - 14:41
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    Şarkılar Bizi Söyler’de gelecek hafta ünlüler geçidi: 57. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 5 Kasım konukları…

    Şarkılar Bizi Söyler, Kanal D ekranlarında Hakan Altun, Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici sunumuyla izleyici karşısına çıkıyor.

    Her hafta farklı konukları ve müzik konseptiyle izleyicileri adeta büyülüyor.

    Her hafta cumartesi günleri eğlenceli bölümleriyle ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler, yine büyük bir ilgi gördü.

    Yeni sezonun üçüncü bölümünde Selami Şahin konuk olmuştu. Şarkılarıyla seyircilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

    Reyting rekorları kıran Şarkılar Bizi Söyler programının gelecek hafta konukları ise merak konusu oldu.

    Programın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 12 Kasım 2022 Cumartesi günü konukları...

    Yeni bölüm konukları kim?

    Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölümünde Fedon, Ziynet Sali ve Nilgün Belgün konuk olacak. Programın hayranları yeni bölümü heyecanla bekliyor. İşte fragmanı...

    Şarkılar Bizi Söyler 57. bölüm fragmanı İZLE

    Şarkılar Bizi Söyler’de gelecek hafta ünlüler geçidi: 57. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte 5 Kasım konukları… #1


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