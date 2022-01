Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 15 Ocak Şarkılar Bizi Söyler konukları

Kanal D'nin müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 15 Ocak 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, yeni sezonunda da izleyicisine keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

32. bölümüyle yarın akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

Peki, izleyiciyi müziğe doyuran Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 15 Ocak 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları...

15 OCAK 2022 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programın bu haftaki bölümünde Sibel Can şarkıları söylenecek. Unutulmaz Sibel Can şarkıları herkesin özlemini giderecek.

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları; Serdar Ortaç, Bülent Özdemir ve Sinan Akçıl olacak.