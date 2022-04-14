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    • Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 16 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 16 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Kanal D'de yayınlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte 16 Nisan 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları...
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 18:12
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    Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 16 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her bölümüyle izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor.

    16 Nisan 2022 Cumartesi akşamı 45. bölümüyle Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

    Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

    Peki, izleyiciyi müziğe doyuran Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 16 Nisan 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları...

    16 Nisan 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 16 Nisan 2022 Cumartesi akşamı da izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak.

    Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programın bu haftaki bölümünde, "Uzun Yol Şarkıları" gecesi yaşanacak.

    Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları ise Doğuş ve Gülden Karaböcek olacak.

    Şarkılar Bizi Söyler in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 16 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları #1


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