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    • Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 19 Şubat Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 19 Şubat Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Kanal D'nin müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 19 Şubat 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 18:03
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    Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 19 Şubat Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, yeni sezonunda da izleyicisine keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

    37. bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

    Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

    Peki, izleyiciyi müziğe doyuran Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 19 Şubat 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları...

    19 ŞUBAT 2022 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

    Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 19 Şubat 2022 Cumartesi akşamı, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programın bu haftaki bölümünde, Karışık Kaset konseptli şarkılar söylenecek.

    Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları; Şevval Sam ve Kaan Sekban olacak.

    Şarkılar Bizi Söyler in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 19 Şubat Şarkılar Bizi Söyler konukları #1


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