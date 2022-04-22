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    • Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 23 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 23 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Kanal D ekranlarında yayınlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu. İşte 23 Nisan 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler 46. bölüm konukları...
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2022 - 15:04
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    Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 23 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her bölümüyle izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor.

    23 Nisan 2022 Cumartesi akşamı 46. bölümüyle Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

    Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

    Peki, Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 23 Nisan 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler 46. bölüm konukları...

    23 Nisan 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 23 Nisan Cumartesi akşamı da izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak.

    Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programın bu haftaki bölümünde, "Nükhet Duru Gecesi" yaşanacak.

    Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları ise Nükhet Duru ve Emre Kınay olacak.

    Şarkılar Bizi Söyler in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 23 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları #1


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