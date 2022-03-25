Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 26 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 26 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları

Kanal D'de yayınlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte 26 Mart 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları...

Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her bölümüyle izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor.

26 Mart Cumartesi akşamı 42. bölümüyle Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

Peki, izleyiciyi müziğe doyuran Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 26 Mart 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları...

26 MART 2022 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 26 Mart 2022 Cumartesi akşamı da izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak.

Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programın bu haftaki bölümünde, "Arabesk Şarkılar" gecesi yaşanacak.

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları ise Cengiz İmren, Kader ve Cansever olacak.