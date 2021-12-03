Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 4 Aralık Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 4 Aralık Şarkılar Bizi Söyler konukları

Kanal D'nin müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 4 Aralık 2021 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, yeni sezonunda da izleyicisine keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

27. bölümüyle yarın akşam Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

Peki, izleyiciyi müziğe doyuran Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 4 Aralık 2021 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları...

4 ARALIK ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 4 Aralık 2021 Cumartesi akşamı, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programın bu haftaki bölümünde en sevilen akustik şarkılar seslendiriliyor. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları; Fettah Can, İntizar ve Taksim Trio oluyor.

Yargı dizisinde Eren komiser karakterini canlandıran Uğur Arslan da konuklar arasında yer alıyor.