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    • Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 5 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 5 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Kanal D'nin müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 5 Mart 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler?
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 12:19
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    Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 5 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her bölümüyle izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor.

    5 Mart Cumartesi akşamı 39. bölümüyle Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

    Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

    Peki, izleyiciyi müziğe doyuran Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 5 Mart 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları...

    5 MART 2022 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

    Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 5 Mart 2022 Cumartesi akşamı, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programın bu haftaki bölümünde, "Gazino Gecesi" yaşanacak.

    Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları ise İrem Derici, Cem Belevi, Kamuran Akkor, Abdullah Şahin ve Nilgün Belgün olacak.

    Şarkılar Bizi Söyler in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 5 Mart Şarkılar Bizi Söyler konukları #1


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