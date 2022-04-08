Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 9 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 9 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları

Kanal D'de yayınlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte 9 Nisan 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları...

Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her bölümüyle izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor.

9 Nisan 2022 Cumartesi akşamı 44. bölümüyle Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

Peki, izleyiciyi müziğe doyuran Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 9 Nisan 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları...

9 Nisan 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları

Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 9 Nisan 2022 Cumartesi akşamı da izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak.

Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programın bu haftaki bölümünde, "Karışık Kaset ve Ercan Saatçi Şarkıları" gecesi yaşanacak.

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları ise Ercan Saatçi, Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca olacak.