Petrol
100.26
-0.32%
Euro
16.03
-0.09%
Dolar
14.75
0.12%
Altın
916.86
0.21%
Borsa
2375
1.27%
Bitcoin
643.976
-0.38%
BTXN Coin
30.81
-3.98%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C
    • Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 9 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 9 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Kanal D'de yayınlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte 9 Nisan 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları...
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 13:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 9 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her bölümüyle izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor.

    9 Nisan 2022 Cumartesi akşamı 44. bölümüyle Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

    Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

    Peki, izleyiciyi müziğe doyuran Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 9 Nisan 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları...

    9 Nisan 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları

    Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 9 Nisan 2022 Cumartesi akşamı da izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak.

    Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programın bu haftaki bölümünde, "Karışık Kaset ve Ercan Saatçi Şarkıları" gecesi yaşanacak.

    Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları ise Ercan Saatçi, Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca olacak.

    Şarkılar Bizi Söyler in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte 9 Nisan Şarkılar Bizi Söyler konukları #1


    İlginizi Çekebilir

    Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı
    Politika

    Kılıçdaroğlu, inşaat işçileriyle iftar yaptı

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Cübbeli Ahmet Hoca: Ramazan'da televizyona çıkan hocaları dinlemeyin
    Gündem

    Cübbeli Ahmet Hoca: Ramazan'da televizyona çıkan hocaları dinlemeyin

    Görüş Bildir