Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte Şarkılar Bizi Söyler 47. bölüm konukları

Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte Şarkılar Bizi Söyler 47. bölüm konukları

Kanal D ekranlarında yayınlanan müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu. İşte 7 Mayıs 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler 47. bölüm konukları...

Sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği müzik ve eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler, her bölümüyle izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor.

7 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı 47. bölümüyle Kanal D ekranlarında yerini alacak olan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Her hafta ünlü isimleri ağırlayan ve izleyicisine nostaljik anlar yaşatan programın yeni bölümünde kimler gelecek merak ediliyor.

Peki, Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta kimler var? İşte, 7 Mayıs 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler 47. bölüm konukları...

7 Mayıs 2022 Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konukları

Yapımcılığını Polat Yağcı ve Poll Production'ın üstlendiği, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler, 7 Mayıs Cumartesi akşamı da izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak.

Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programın bu haftaki bölümünde, "Unutulmayan Şarkılar" gecesi yaşanacak.

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları ise evrensel müziğin güçlü sesi Zara ve Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Gökhan Tepe olacak.