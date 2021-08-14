Sarmaş dolaş poz vermişlerdi! Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur çiftinden kötü haber... Başladığı gibi bitti

Sarmaş dolaş poz vermişlerdi! Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur çiftinden kötü haber... Başladığı gibi bitti

Geçtiğimiz ay birlikteliklerini duyuran Oğuzhan Uğur ve Müjde Uzman'dan kötü haber geldi. Birbirlerini takipten çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafları da kaldırdı.

'Hadi İnşallah', 'Kiralık Aşk' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Müjde Uzman, Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

37 yaşındaki fenomen Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından 36 yaşındaki oyuncu sevgilisi Müjde Uzman ile arabada çektiği bir fotoğrafı "Güneşin doğuşu batışından farksız" notuyla paylaşarak ilişkilerini ilan etmişti.

Müjde Uzman da aynı fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak altına, "90'lar karışık kaset" notunu düşmüştü.

EL ELE POZ VERMİŞLERDİ

Ardından oyuncu, Uğur'la el ele çekilen fotoğrafını "Sen ben içimde. Cümle alem dışımda. Sen ben biçiminde. İyi ki varsın yanımda." notuyla paylaşarak bir kez daha aşkını duyurmuştu.

Diğer yandan YouTube üzerinden "Pinç" adlı programı yapan Uğur, sezon finali bölümüne sevgilisi Müjde Uzman'ı konuk etmişti. İkilinin sohbetleri, hayranları tarafından oldukça beğenilmişti.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ, TAKİPTEN ÇIKILDI

Instagram'dan sık sık mutluluk pozları paylaşan çiftten Oğuzhan Uğur, geçtiğimiz akşam sevgilisi Müjde Uzman ile verdiği sarmaş dolaş bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Çiftin bu fotoğrafına beğeni yağarken beklenmedik bir hamle geldi. Oğuzhan Uğur, yoğun ilgi gören paylaşımını kısa bir süre sonra fı sosyal medya hesabından kaldırdı.

Uğur'un fotoğrafını kaldırmasının ardından ikilinin birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları ve birlikte çektirdikleri tüm fotoğrafları sildikleri görüldü.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur cephesinde yaşanan beklenmedik gelişme, ikilinin hayranlarını üzerken 'ayrılık' dedikodularını alevlendirdi. Ancak taraflardan ayrıldıklarına dair henüz bir açıklama gelmedi.