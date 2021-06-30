Sarp Batur kimdir? Aslı Enver'in yeni sevgilisi Sarp Batur hakkında bilgiler..

Aslı Enver, Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre yalnız kalmayı tercih etti. Ancak Enver'in yalnızlığa son verdiği ve Sarp Batur ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Aslı Enver ünlü şarkıcı Murat Boz ile yaşadığı bir dargın bir barışık ilişkisini uzun bir süre önce sonlandırdı.

Enver ve Boz, Burak Özçivit'in Kardeşim Benim filmlerinin çekimlerinde tanışmış, uzun bir süre birlikte olduklarını inkar etmişti.

Enver'in evlenmek istediği Boz'un ise buna sıcak bakmadığı için ayrıldığı belirtildi.

Uzun bir süre yalnız kalan Enver, aşka hayatına verdiği arayı sonlandırırken, Sarp Batur isimli kişiyle fanlarına yakalandı. İkiliden açıklama gelmezken, Sarp Batur'un kim olduğu merak edildi. İşte Aslı Enver'in yeni sevgilisi Sarp Batur hakkında bilgiler..

SARP BATUR KİMDİR?

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in sevgilisi olduğu iddia edilen Sarp Batur'un, Enis Batur ile gastronomi yazıları yazan Figen Batur’un reklamcı oğlu olduğu öğrenildi. Sarp Batur’un daha önce evlendiği ve bu evliliğinden bir kızı olduğu belirtilirken, çok fazla göz önünde olmayı tercih etmeyen ve Instagram adresi gizli olan Sarp Batur’u hayranları, Twitter hesabından takip edebiliyor.

Aslı Enver'in hayranları ise Twitter üzerinde paylaşımlar yaparak bu ilişkiye destek veriyor.