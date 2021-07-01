Şartlı Tahliye filmi konusu nedir? Şartlı Tahliye filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

2016 yılında vizyona giren dram ve komedi türündeki Şartlı Tahliye filmi, bu akşam televizyon ekranlarında film severlerle buluşuyor. Peki Şartlı Tahliye filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Barış Erçetin'in oturduğu Şartlı Tahliye filmi, beyazperdenin ardından bugün saat 16.35'te TRT 1 ekranlarında sinema severlerle buluşuyor.

Vizyona girdiğinde büyük ilgi gören yapımı bu akşam televizyonda izlemek isteyenler, Şartlı Tahliye filminin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

Peki Şartlı Tahliye filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Şartlı Tahliye filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

ŞARTLI TAHLİYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Raif, Ahmet ve Cengiz çocukluklarından beri çok yakın arkadaş olan 3 kafadardır. Ahmet’in annesini tedavi ettirmek için kalkıştıkları bir kuyumcu soygunundan sonra yakalanan 3 adam, 30 yılı hapishanede geçirmiştir.

30 yıl sonra cezaevi müdürü Selahattin’in şahsi kefaleti sayesinde şartlı salıverilen 3 arkadaşın planı çok basittir. 30 yıl önce ele geçirdikleri altınları gömdükleri yerden çıkartmak ve hayatlarını bolluk içinde yaşamak...

Ancak işlerin karışması sonucunda 3 kafadarın peşine eski dostlarının yanı sıra yeni düşmanları Kunduz lakaplı Cevdet ve adamları da düşer. Cevdet ve adamlarının neden peşlerinde olduğundan habersiz bir kovalamacanın ortasında kalan 3 kafadar, yolculukları sırasında kaza yapmış bir aracın içinden sağ kurtulan minik bebek Furkan’ı da yanlarına alırlar.

3 hüküm giymiş arkadaş ve 1 küçük bebek olarak yola devam ederlerken, artık peşlerinde sadece Kunduz ve adamları değil, jandarma ve polis de olacaktır.

ŞARTLI TAHLİYE FİLMİ OYUNCULARI