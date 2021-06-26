Saruhan filmi konusu nedir? Saruhan filmi oyuncu kadrosu

Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan ve İlker Kızmaz'ın yer aldığı Saruhan filmi, bugün TRT 1 ekranlarında film severlerle buluşacak. Peki Saruhan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar..

Yönetmenliğini Emre Konuk'un üstlendiği Saruhan filmi, bugün saat 14.40'ta ve 02.40'ta TRT 1 ekranlarına gelmeye hazırlanıyor.

Senaryosunu Adana'da yaşayan grafiker Ramazan Ekmekçi'nin yazdığı Saruhan filmiyle ilgili detaylar merak ediliyor.

2016 yılında gösterime giren film, bir handa işlenen cinayetin peşine düşen defterdar katibi Selim'in, müttefiki Kadı ve yardımcısı yeniçeri ağasıyla birlikte katili arama hikayesini anlatıyor.

Peki Saruhan filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte Saruhan filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

SARUHAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

17. Yüzyılın başlarıdır. Gelecekte padişah olacağı kesinleşmek üzere olan Şehzade, Saruhan sancağına doğru yola çıktığı sırada, Saruhan’da bir cinayet işlenir. Saruhan’ın önemli kişilerinden Salih Ağa'nın oğlu Yusuf bir handa öldürülür.

Saruhan Kadısı, bu cinayeti çözmek için İstanbul'dan tanıdığı Defterdar kâtibi Selim'i görevlendirir. İstanbul'da Yeniçeri ağası Bekir'in idam edilmesine sebep olan Selim'in bu göreve atanması Yeniçeri Ağa'sı Arif'i hiç memnun etmez, ama engellemeye de gücü yetmez.

Diğer taraftan şehzade ve onunla gelen Deli İzzet Paşa, Saruhan'a gelmeden cinayeti çözmek zorundadır. Saruhan filminin senaryosu aslen Adanalı olan grafiker ve web tasarımcısı Ramazan Ekmekçi'nin imzasını taşırken filmin yönetmenliğini ise 35.İstanbul Film Festivali'nde Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'ne layık görülen Çırak filminin yönetmeni Emre Konuk üstlenmektedir.

SARUHAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?