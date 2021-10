Şaşırma garantili! Squid Game oyuncularının gerçek hayattaki halleri

Kısa sürede fenomen haline gelen Netflix'in Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, oyuncularıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. İşte Squid Game'in başarılı oyuncularının gerçek hayattaki halleri...

Senaristliğini ve yönetmenliğini Hwang Dong-hyuk'un üstlendiği Netflix'in yeni dizisi Squid Game, kısa sürede en popüler yapımlardan biri haline geldi.

Oldukça şaşırtıcı bir senaryoya sahip olan dizi, dünyayı kasıp kavurdu. Hatta öyle bir hal aldı ki diziyle ilgili üretilen oyuncak ve kıyafetler bile satış rekorları kırdı.

Tabi dizide, rolleriyle büyük beğeni toplayan oyuncuların sosyal medyadaki takipçi sayıları da katbekat arttı. Adına fan hesaplarının açıldığı oyuncuların hayatları da mercek altına alındı.

Biz de tam bu noktada sizler için Squid Game oyuncularının gerçek hayattaki hallerini derledik.

SQUID GAME OYUNCULARININ GERÇEK HAYATTAKİ HALLERİ

1. JUNG HO-YEON

Squid Game dizisinde Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gelen 67 numaralı oyuncu Kang Sae-byeok, ailesini yeniden görebilmek ve kardeşine bakabilmek için oyunlara katılan bir karakter

Kang Sae-byeok karakterine güzelliğiyle kendine hayran bırakan Koreli yıldız Jung Ho-yeon hayat veriyor. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan ve insanın dönüp bir daha bakası geldiği Jung, aslında ünlü bir model.

Modelliğe 16 yaşında başlayan Jung, Vogue Korea, Naylon Korea, British Vogue gibi dergilerin çekimlerinde yer aldı. Jung, ilk oyunculuk deneyimini Squid Game'de yaşamasına rağmen oyunculuğuyla milyonların dikkatini çekti.

2. OH YEONG-SU

Squid Game'in 1 numaralı oyuncusu beyin tümörü olan Oh Il-nam'a, Oh Yeong-su hayat veriyor.

Oh Yeong-su, daha önce ''God Of War'', ''Chocolate'' ve ''Spring, Summer, Fall, Winter...And Spring'' gibi yapımlarda rol aldığı biliniyor.

3. LEE JUNG-JAE

Dizide kumar bağımlılığı olan ve borçlarını ödeyebilmek için oyunlara katılan 456 numaralı oyuncu Seong Gi-hun karakterine, Lee Jung-jae hayat veriyor.

Oldukça başarılı bir kariyere sahip olan ve hem aktör hem de modellik yapan Lee, '''City Of The Rising Sun'', ''Oh Brothers'', ''The Housemaid'' ve ''The Thieves'' gibi yapımlarda yer aldı.

Ayrıca Seul'de lüks İtalyan restoranları, bir emlak geliştirme şirketi ve bir eğlence şirketi dahil olmak üzere birçok işletmenin de sahibi olduğu biliniyor.

4 PARK HAE-SOO

Başarılı bir kariyere sahipken zimmetine para geçirdiği için başı derde giren 218 numaralı oyuncu Cho Sang-woo'ya, Park Hae-soo hayat veriyor.

Kariyer basamaklarını önce müzikalle ardından dizilerde rol alarak çıkmaya başladı.

Prison Playbook dizisindeki rolüyle büyük bir üne kavuşan Park, aynı zamanda, ''Time To Hunt'' ve ''Racket Boys'' gibi Netflix yapımlarında da yer aldı.

5. HEO SUNG-TAE

Heo Sung-Tae, çok büyük bir borca sahip olan gangster 101 numaralı oyuncu Jang Deok-su'yu canlandırıyor.

Kariyerine oldukça ilginç başlayan Heo'nun, sarhoşken bir televizyon programının seçmelerine kaydolduğu ortaya çıktı.

Heo, ''The Age of Shadows'', ''The Fortress'', ''Your Honor'' ve ''Beyond Evil'' dahil olmak üzere birçok dizi ve filmde rol aldı.

6. LEE YOO-MI LEE

Kariyerinde emin adımlarla yükselmekte olan genç yıldız Lee Yoo-Mi Lee, dizide 240 numaralı oyuncu Ji-yeong'a hayat veriyor.

Lee'nin, Squid Game'den önce ''The Yellow Sea'' ve ''Hostage: Missing Celebrity'' yapımlarında rol aldığı biliniyor.

7. LEE JUNG-JUN

Lee Jung-jun, dizinin üçüncü bölümünde maskesi düşen gardiyan rolüne hayat verdi.

Lee Jung-jun, dizide çok kısa süre görünmesine rağmen rolü izleyenler tarafından beğeni kazandı. Lee Jung-jun'un, Squid Game'den önce ''Kairos'' ve ''Class Of Lies'' dizilerinden rol aldığı biliniyor.

8. ANUPAM TRIPATHI

Anupam, ailesi zor durumda olduğu için oyunlara katılan 199 numaralı oyuncu Pakistanlı Abdul Ali'yi canlandırıyor.

Hindistan'da şan dersleri ve oyunculuk eğitimi alan Tripathi, 2010 yılında Güney Kore'de üniversite okumaya başladı.

Kariyerine üniversitedeyken çeşitli yapımlarda rol alarak başlayan Tripathi ''Ode To My Father'' ve ''Space Sweepers'' gibi yapımlarda rol aldı.

9. KİM JOO-RYOUNG

Oyunlara neden katıldığı henüz öğrenilemeyen 212 numaralı oyuncu Han Mi-nyo karakterine, Kim Joo-ryoung hayat veriyor.

Yirmi yılı aşkın bir süredir oyunculuk yapan Kim, hem dizi hem de filmlerde yer alarak kariyerinde büyük başarı elde etti.

''Plum Blossom'' ve ''Recalled and Kingmaker: The Change of Destiny'' gibi yapımlarda yer aldı.

10. GONG YOO

Gong Yoo, dizide insanlarla metroda oyun oynayarak Squid Game'e katılmalarını sağlayan bir karaktere hayat veriyor.

Squid Game'in en çok tanınan oyuncularından biri olan Yoo, dünya çapında popüler olan zombi filmi Train To Busan'da rol aldı.

Bunun yanı sıra, ''Coffee Prince'' ve ''Guardian: The Great and Lonely God'' gibi büyük ses getiren Kore dizilerinde de oynadı.

11. LEE BYUNG-HUN

Oyunlarda gardiyanların başındaki yönetici rolüne, ünlü oyuncu Lee Byung-hun hayat veriyor.

Hem Kore hem de Amerikan film endüstrisinde çalışan Lee, ''Joint Security Area'', ''Masquerade'', ''Inside Men and Master'', ''G.I. Joe'' serisi, RED ve ''The Magnificent Seven'' gibi tanınan yapımlarda rol aldı.

12. WI HA-JOON

Wi, dizide kayıp kardeşine ne olduğunu öğrenmek için oyuna gizlice giren polis memuru Hwang Jun-Ho'yu canlandırıyor.

Instagram'da 4.2 milyon takipçisi olan oyuncu ve model Wi, 2012 yılında bir kısa filmde rol aldıktan sonra ilk başrolünü Gonjiam: Haunted Asylum'da oynadı.

Ayrıca, ''Something In The Rain'', ''Romance Is A Bonus Book'' ve ''18 Again'' gibi ünlü Kore dizilerinde rol aldı.