Şaşırmaya hazır olun... İşte tam liste! Türkiye'de cinsiyet değiştiren ünlüler

Çukur'da hayat verdiği Timsah Celil rolüyle adından söz ettiren Ahmet Melih Yılmaz, son hali ile dikkati çekti. Bunun akabinde cinsiyet değiştiren isimler gündeme gelmeye başladı.

Radikal bir kararla kimliğini değiştiren Ahmet Melih Yılmaz, "Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabii" yazdığı bir fotoğraf paylaştı.

Çukur'da oynadığı karakterle adından söz ettiren Yılmaz, Çukur dizisinde hayat verdiği Timsah Celil karakteriyle büyük bir üne kavuşmuştu.

Yılmaz'ın uzun zamandır ortalıkta olmama sebebi belli olurken, bu gündemin ardından cinsiyet değiştiren isimler araştırılmaya başlandı.

En bilinenlerden ikisi Selin Ciğerci ve Rüzgar Erkoçlar olurken, bu isimleri takip eden başka ünlüler oldu.

Erkoçlar ve Ciğerci cinsiyet değiştirdikten sonra evlenirken, diğer isimlerin neler yaptığı ise ayrı bir merak konusu oldu.

CİNSİYET DEĞİŞTİREN ÜNLÜLER

SELİN CİĞERCİ

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Gökhan Çıra evlenen ardından boşanan Selin Ciğerci, güzellik üzerine çalışmalar yapıyor. Kendi markasını çıkaran ve popüler bir isim olan Ciğerci, Çıra ile yeniden barıştı.

RÜZGAR ERKOÇLAR

Nil Erkoçlar olarak ekranda görmeye başladığımız Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu ve Tuğba Erkoçlar'la mutlu giden bir yuva kurdu.

MELEK ERKOÇLAR

Rüzgar Erkoçlar’ın cinsiyet değiştirme ameliyatından bir yıl sonra kız kardeşi Melek Erkoçlar, cinsiyet operasyonu geçirdi ve adını Görkem Batu koydu.

BÜLENT ERSOY

Bülent Ersoy 1981'de Londra'da ameliyat oldu ve cinsiyetini değiştirdi. O dönemlerde Türkiye'de henüz cinsiyet değişikliği tanınmadığı için Ersoy, 8 yıl sahnelerden uzak kaldı.

NESLİHAN DOĞRUSÖZ

İşte Benim Stilim programıyla ünlenen Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Cinsiyet değiştirdikten sonra adını Doruk yapan ünlü isim, evlilik teklifi bile etti. Ancak aşkı ayrılıkla bitti.

DEVRAN ÇAĞLAR

Sesiyle 80'li yıllara damgasını vuran ve 2019 yılında hayatını kaybeden Devran Çağlar, 2000'li yılların başında cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu.

AYTA SÖZERİ

En son Kırmızı Oda dizisinde oynayan Ayta Sözeri, gençlik zamanlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Sözeri şimdilerde sık sık sahne alıyor.

AYBİKE ESİN TUMLUER

Adını İlişki Durumu Karışık dizisi ile duyuran Aybike Esin Tumluer, cinsiyet değiştiren isimlerden oldu. Oyuncu uzun süre gündemde kaldı ve son hali ile herkesi bir hayli şaşırttı.

BEREN GÜNEY

Barbie bebeğe benzemek için sayısız operasyon geçiren Beren Güney, sosyal medyada oldukça popüler bir isim. Cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren Güney, Kerem Tunçeri'nin kendisine attığı mesajları ifşa etmesinin ardından ünlendi.