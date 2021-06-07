Savaşçı final mi yapıyor, ne zaman? Final nedeni belli oldu..

Savaşçı final mi yapıyor, ne zaman? Final nedeni belli oldu..

Fox TV'nin uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen dizisi Savaşçı, reytinglerde istenilen başarıyı elde edemeyince final yapma kararı aldı. Peki Savaşçı ne zaman final yapıyor?

Yayın hayatına 2017 yılında başlayan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Limon Film imzalı Savaşçı dizisi, 4. sezonda ekran macerasına ara vermişti.

Heyecan ve maceranın iç içe geçtiği dizi, kısa bir süre önce 5. sezonla ekranlara geri döndü. Yeni sezona büyük umutlarla başlayan ancak bir türlü bekleneni elde edemeyen Savaşçı dizisinden hayranlarına kötü haber geldi.

Peki Savaşçı ne zaman final yapıyor? İşte Savaşçı final tarihi...

SAVAŞÇI NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Ediz Hun, Tamer Karadağlı gibi ünlü isimleri ağırlayan sevilen dizi Savaşçı'nın ekranlara ne zaman veda edeceği belli oldu.

Yaşanan oyuncu ayrılıklarıyla gündeme gelen ve bu nedenle ara vermek zorunda kalan, daha sonra ise yeni sezona büyük umutlarla başlayan ancak bir türlü bekleneni elde edemeyen Savaşçı, final kervanına katılan diziler arasında yerini aldı.

Eskişehir'de çekilen ve bu sezon usta oyuncular Tamer Karadağlı ile Ediz Hun'un da renk kattığı fenomen dizi, 109. bölümde final yapacak.