Savaşçı'dan Kuruluş Osman'a bomba transfer! Güzel oyuncu, Göktuğ'un kalbini çalacak

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, bomba bir transfere imza attı. Son olarak Savaşçı dizisinde rol alan Feyza Sevil Güngör, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna ''Hera'' rolüyle dahil oldu.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın, yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı dizi, güçlü kadrosu kadar başarılı konuk oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.

Son olarak ünlü Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker'ın dahil olduğu diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.

FEYZA SEVİL GÜNGÖR KURULUŞ OSMAN'A GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Savaşçı dizisinde hayat verdiği Ayça karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Feyza Sevil Güngör, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Feyza Sevil Güngör, sevilen dizide Hera karakterine hayat verecek ve Burak Çelik'in hayat verdiği Göktuğ karakteriyle yakınlaşacak.