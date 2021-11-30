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- Savaşçı'dan Kuruluş Osman'a bomba transfer! Güzel oyuncu, Göktuğ'un kalbini çalacak
Savaşçı'dan Kuruluş Osman'a bomba transfer! Güzel oyuncu, Göktuğ'un kalbini çalacak
- Haber Merkezi
- 30.11.2021 - 15:49
- Güncelleme : 30.11.2021 - 15:58
Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın, yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekrana kilitlemeyi başarıyor.
Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı dizi, güçlü kadrosu kadar başarılı konuk oyuncularıyla da adından söz ettiriyor.
Son olarak ünlü Alman aksiyon oyuncusu Yazmeen Baker'ın dahil olduğu diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.
FEYZA SEVİL GÜNGÖR KURULUŞ OSMAN'A GELİYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Savaşçı dizisinde hayat verdiği Ayça karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Feyza Sevil Güngör, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu.
Feyza Sevil Güngör, sevilen dizide Hera karakterine hayat verecek ve Burak Çelik'in hayat verdiği Göktuğ karakteriyle yakınlaşacak.