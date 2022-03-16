Savaşçı'dan Kuruluş Osman'a heyecanı arşa çıkaran transfer! O isim tozu dumana katmaya geliyor

Savaşçı'dan Kuruluş Osman'a heyecanı arşa çıkaran transfer! O isim tozu dumana katmaya geliyor

Son olarak Savaşçı dizisinde hayat verdiği Albay Halil İbrahim karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Murat Serezli, ATV'nin izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yapımı ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, her çarşamba akşamı milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.

Çarşamba akşamlarına damgasını vuran dizi, reytinglerin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Her bölümü merakla beklenen diziden izleyicileri sevindiren bir haber geldi. Diziye yeni bir konuk oyuncu katıldı.

MURAT SEREZLİ KURULUŞ OSMAN'DA

Son olarak Savaşçı dizisinde hayat verdiği Albay Halil İbrahim karakteriyle adından söz ettiren Murat Serezli, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Başarılı oyuncu Murat Serezli, her bölümü heyecanlı anlara sahne olan dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek.

Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan 86. bölüm 2. fragmanında; Murat Serezli'nin hayat verdiği karakterin, Turgut Bey'in eşi Mari'yi zehirlediği görülüyor.

Kuruluş Osman 86. Bölüm 2. Fragman VİDEO

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