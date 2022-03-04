Savaşçı'nın efsane ismi Üç Kız Kardeş ile ekranlara dönüyor! Yakışıklı oyuncu 'Hakan' rolünü kaptı

Savaşçı'nın efsane ismi Üç Kız Kardeş ile ekranlara dönüyor! Yakışıklı oyuncu 'Hakan' rolünü kaptı

Son olarak Savaşçı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Anıl Tetik, Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisiyle ekranlara döndü. Tetik, dizide Hakan karakterine hayat verecek.

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, büyük bir ilgiyle izleniyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Süreç Film imzalı Üç Kız Kardeş dizisi, reytinglerde hatırı sayılır bir oran elde ediyor.

Başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nun yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.

ANIL TETİK ÜÇ KIZ KARDEŞ'TE

Survivor 2012 ve 2015 sezonlarıyla tanınan ve son olarak Savaşçı dizisinde hayat verdiği Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe rolüyle akıllara kazınan Anıl Tetik, Üç Kız Kardeş dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Anıl Tetik, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan dizide Hakan karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

İzleyenleri çok güzel şeylerin beklediğini söyleyen Tetik, ''Şu an için tabii ki çok bir şey söyleyemem ama yeri geldiğinde tebessüm ettirecek, yeri geldiğinde ise şaşırtacak olaylara hazır olun derim.'' dedi.

Üç Kız Kardeş’in senaryosunu ilk okuduğunda çok etkilediğinden bahseden oyuncu, ''Her okuduğumda merak uyandıran, heyecanlandıran bir hikayeden uyarlanmış bu dizide yer almak beni çok mutlu etti. Hakan etrafından hep ilgi gören ve sevilen bir karakter. Bir o kadar da cool olan birisi. Bence Hakan’ın hikayesi izleyenleri çok şaşırtacak.'' şeklinde konuştu.