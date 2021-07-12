Savaşçı'nın Teğmen'i Serenay Aktaş Kalp Yarası'nda! Serenay Aktaş kimdir?

Başrollerinde Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in yer aldığı ATV'nin iddialı dizisi Kalp Yarası'nın kadrosuna Serenay Aktaş katıldı. Peki Kalp Yarası'nın Ebru'su Serenay Aktaş kimdir? İşte hayatı..

Yapımcılığını Süreç Film'in, yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası, aldığı yüksek reytinglerle dikkati çekiyor.

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'i buluşturan dizi, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Son olarak Savaşçı dizisinde Teğmen Selcen Efe karakterine hayat veren Serenay Aktaş, Kalp Yarası dizisinin kadrosuna katıldı. Aktaş konuk oyuncu olacağı Antakya'daki dizide Ebru karakterine hayat verecek.

Peki Serenay Aktaş kimdir? İşte Kalp Yarası'nın Ebru'su Serenay Aktaş hakkında bilgiler...

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

1 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelen Serenay Aktaş, çocukken futbolcu olmayı ve yurt dışına transfer olup ciddi anlamda bir kariyer yapmayı istemiştir.

Futbol kariyerine 15 yaşında Zeytinburnuspor'da kadın futbol takımında başlayan Serenay Aktaş, lisanslı olarak iki sezon görev almıştır.

Daha sonra iki sezon Fatih Vatan Lisesi’nde futbol oynayan yetenekli futbolcu, son olarak bir sezon 1207 Antalyaspor'da kadın futbol takımında görev yapmıştır.

Santrafor mevkiinde oynayan Serenay Aktaş, daha sonra 2015 yılında 3. Lig takımlarından Beşiktaş JK'ye transfer olmuştur.

Geçen sene Survivor All Star yarışmasında sporcu kimliğiyle mücadelelerde rakiplerine zor anlar yaşatan Serenay Aktaş, 2019 yılında Dominik'teki Survivor mücadelesinde ünlüler takımında yarışmıştır.

SERENAY AKTAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyunculuğua ''Kanıt'' dizisiyle başlayan Aktaş, ardından 'Yahşi Cazibe', 'Türk Malı', 'Alemin Kralı' ve 'Kalbim Seni Seçti' gibi dizilerde konuk oyuncu olduktan sonra 'Arka Sıradakiler' dizisinde Gülüm karakteriyle tanınmıştır.

Sonraki yıl, 'Muhteşem Yüzyıl' adlı televizyon dizisinde (Ayşe Hatun) karakterini canlandırmıştır.