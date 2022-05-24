Savaşçı'nın yıldızı Hakim dizisiyle ekranlara döndü! İntikam hırsıyla yanıp tutuşan karaktere hayat verecek

ATV'nin kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Hakim dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Kariyerine Savaşçı dizisiyle adım atan isim, dizide intikam hırsıyla yanıp tutuşan role hayat verecek.

Yapımcılığını Hayri Aslan'ın, genel koordinatörlüğünü ise Akın Topuz'un üstlendiği ATV'nin iddialı dizisi Hakim, heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı Limon Film imzalı Hakim dizisi, pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Yurdaer Okur ve Uğur Yücel'in yer aldığı, "Your Honor" dizisinin uyarlaması olan Hakim dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla adından söz ettiriyor.

İdealist bir hakim olan Ömer Arif Derman'ın oğlunun suça karışması ile birlikte başına gelen olayları ele alan dizinin kadrosuna bir isim daha katıldı.

Doğukan Güngör Hakim'de

Oyunculuğa Savaşçı dizisiyle adım atan ve son olarak Zümrüdüanka dizisinde rol alan Doğukan Güngör, Hakim dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Güngör, dizide Rojhat Özsoy'un canlandırdığı Cuma'nın abisi Asaf karakterine hayat vermeye başladı.

Kardeşi Cuma'nın intikamını almak isteyen Asaf, dizideki dengeleri değiştirecek gibi görünüyor.