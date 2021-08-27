Saygı dizisinden yeni fragman geldi! Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?

Geçtiğimiz yıl izleyici karşısına çıkan ve Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner ve Erkan Can'ı buluşturan Saygı dizisinin 2.sezonundan yeni fragman yayınlandı. Peki Saygı dizisi 2. sezon ne zaman?

Ercüment Çözer'in kendi adaletlerini sağlamaya kararlı iki gençle karşılaşmasını konu alan Blu TV'nin sevilen dizisi Saygı'nın ilk sezonu, geçtiğimiz yıl seyirciyle buluşmuştu.

İçinde yaşadıkları yozlaşmış toplumdaki çürümüşlüğe son vermek isteyen Helen (Miray Daner) ve Savaş'ın (Boran Kuzum) kendi adaletlerini sağlamak için verdikleri mücadelede yollarının alışılagelmişin dışında bir adalet anlayışı olan Ercüment Çözer’le (Nejat İşler) kesişmesini konu alan dizinin ilk sezonu, nefes kesen bir sezon finaliyle sona ermişti.

Senaryosu Ercan Mehmet Erdem'in kaleminde çıkan ve yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturduğu Saygı dizisinin merakla beklenen ikinci sezonundan yeni fragman yayınlandı.

Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte Saygı dizisi, sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Dizinin hayranları, Miray Daner ve Saygı etiketleriyle paylaşım yaparak 2. sezon için sabırsızlandıkların dile getirdi.

Peki Saygı dizisi 2. sezon ne zaman? İşte Saygı dizisi 2. sezon yeni tanıtımı...

Saygı 2 Teaser İZLE

ÜNLÜ OYUNCULAR KADROYA KATILDI

Oyuncu kadrosuna Sarp Akkaya ve Damla Sönmez gibi başarılı oyuncuların da katıldığı Inter Medya imzalı Saygı 2'nin dünyası, hikayeye dahil olan yeni karakterlerle farklı bir havaya bürünecek.

Yeni sezonda Ercüment, Helen ve Savaş değişimleriyle izleyicileri şaşırtırken, Ercüment Çözer için beklenmedik ve sarsıcı bir hesaplaşma dönemi başlayacak.

Yayınlanan yeni tanıtım, dizinin bu sezonuna dair heyecanı katbekat yükseltti. Selim Hacıoğlu karakteriyle gördüğümüz ve 'yalan' suçundan tedavi merkezinde olan Sarp Akkaya'nın hikayedeki tarafı ve rolü herkes için merak konusu.

Tanıtımın başında usta oyuncu Erkan Can'ın ağzından duyulan ''Ercüment Çözer tedavi merkezine hoş geldin'' cümlesi ise sezonun akışına dair ipuçları vermekte.

Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner, Sarp Akkaya, Damla Sönmez ve Erkan Can gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren dizi, çok yakında izleyicilerle buluşacak.