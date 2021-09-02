Sayılı günler kaldı! Son Yaz 2. sezon tanıtımı yayınlandı

FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın yeni sezon çekimleri başlarken, ilk tanıtım ise bugün yayınlandı. Kadrosuna yeni katılan dizi, bu sezon için oldukça iddialı. İşte Son Yaz 2. sezon tanıtımı..

Başrollerini Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Alperen Duymaz'ın paylaştığı Son Yaz dizisinin yeni sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

4 Haziran Cuma akşamı yayınlanan yirmi birinci bölümüyle sezon finali yapan dizinin, bugün ilk tanıtımı yayınladı.

Funda Eryiğit'in hayat verdiği Canan karakterinin ölerek diziye veda etmesinin ardından, yeni sezon heyecana bekleniyordu.

Yeni sezonda çok sayıda değişiklikle ekranda olacak olan Son Yaz dizisinde, Canan'ıın ölümünün ardından yaşanan olaylar konu alınacak.

İşte Son Yaz 2. sezon tanıtımı..

Son Yaz 2. sezon tanıtımı yayınlandı VİDEO

YENİ İSİMLERDEN BİRİSİ BİRCE AKALAY

Son Yaz'a yeni katılan ve hikayenin gidişatını etkileyecek bir karakteri canlandıracak olan Birce Akalay, yeni sezon çekimlerine dahil oldu.

Oyuncu yeni imajı ile dikkatleri çekerken, Sare karakterinin hikayenin merkezine yerleşmesi bekleniyor.

Yapımını O3 Medya’nın yaptığı ve yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu dizinin senaryosunu ise Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur yazıyor.