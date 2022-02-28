'Sayın savcım her halin afet-i devran' Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı o kareleri ile ağızları açık bıraktı!

'Sayın savcım her halin afet-i devran' Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı o kareleri ile ağızları açık bıraktı!

Kurtlar Vadisi'nde Savcı Leyla karakterine hayat veren Çiğdem Batur'un yıllar önce Gümüş dizisinde kısa bir süreliğine yer aldığı görüldü. Güzel oyuncunun eski halleri hayranlarının ilgisini çekti.

15 Ocak 2003'te Show TV'de yayınlanmaya başlayan ve kısa süre içerisinde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi, 4 sezon sürdü.

İlk yayınlandığı zaman 4 sezon süren ve 97. bölümde final veren dizinin ilerleyen yıllarda birden fazla serisi yapıldı.

Heyecan ve aksiyon dolu ilk sezonun başrollerinde; Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca gibi ünlü isimler yer aldı.

Oktay Kaynarca'nın erken ve ani bir şekilde diziden ayrılması ile hikaye Polat Alemdar karakteri ile rekor kıran Necati Şaşmaz'ın üzerinden ilerledi.

Geçen zaman içerisinde Necati Şaşmaz'ın birçok partneri olurken, bu isimlerden Çiğdem Batur ilgileri üzerine çekti.

Özgü Namal'ın hayat verdiği Elif karakteri kadar konuşulan Savcı Leyla'yı canlandıran Batur'un yıllar önce Gümüş dizisinde yer aldığı ortaya çıktı.

Gümüş'ün Afyon'dan bir arkadaşını canlandıran ve hamile olduğu görülen Çiğdem Batur'un bir hayli genç olduğu ise dikkatlerden kaçmadı.

ÇİĞDEM BATUR'UN ESKİ HALİ

İlk bölümü 20 Ocak 2005 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Gümüş dizisi, Gümüş ve Mehmet Şadoğlu çiftinin hayatını konu alıyordu.

3 sezondan oluşan dizi 16 Haziran 2007 tarihinde yayımlanan 100. bölümü ile final yaparak ekranlara veda etti ancak akıllarda yer edinmeyi başardı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Songül Öden ve Ekrem Bora'yı bir araya getiren dizide Çiğdem Batur, 22. bölümde yer aldı.

Gümüş'ün evi terk edip Afyon'a geri dönmesinin anlatıldığı bölümde Batur, hamile bir kadını canlandırdı. Gümüş'ün arkadaşını canlandıran Batur'un sevimli halleri, güzelliği ve oyunculuğu beğenildi.

Yıllar sonra Youtube üzerinden Gümüş dizisinin tekrarlarını izleyenler, oyuncuyu görünce şaşırdı.

Bazıları ilk başta tanımazken bazıları ise Savcı Leyla karakterinden dolayı hatırladı ve övgü yağdırdı.

ÇİĞDEM BATUR'UN SON HALİ