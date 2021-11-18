Sayısız estetik operasyonla bambaşka birine dönüştü! En yakınları bile tanıyamıyor

Sayısız estetik operasyonla bambaşka birine dönüştü! En yakınları bile tanıyamıyor

Çocukluğundan beri vücut ölçüleriyle dalga geçildiğini iddia eden Jazmyne Day, görünüşünü tamamen değiştirdi. Sayısız estetik operasyon geçiren kadının yeni görüntüsü, en yakınlarını bile şaşırttı.

Çocukluk döneminden beri fazla kilolarından şikayetçi olan Jazmyne Day adlı kadın, yakın çevresini dahi şaşırtan bir dönüşüm yaşadı.

Görünüşü nedeniyle hayatı boyunca sert ve acımasız eleştirilere maruz kaldığını söyleyen Jazmyne Day, dönüşümünün ardından sosyal medyada popüler hale geldi ve modellik yapmaya başladı.

DERİN BİR DEPRESYON YAŞIYORDU

Galler'de yaşayan 28 yaşındaki Jazmyne Day, fazla kiloları nedeniyle oldukça zor günler geçirdi.

Muhasebeci olarak çalışan Jazmyne Day, yaşadıklarını, ''2017 yılında dibe vurdum. Hayatımın amacını sorgulamaya başladım. Derin bir depresyon yaşıyordum. Bazı günlerde bu ataklar içinden çıkamayacağım şekillere dönüştü.'' sözleriyle anlattı.

HAYATINI DEĞİŞTİRMEYE KARAR VERDİ

Yaşadığı zor günlerin ardından hayatında köklü bir değişiklik yapma kararı alan Jazmyne Day, düzenli egzersiz yapmaya başladı.

Yaşam tarzını iyileştirmek için şekerli yiyecekleri dee azaltan Day, üç yıl içinde toplam 60 kilo verdi ve bazı cerrahi operasyonlardan geçti.

YENİ GÖRÜNTÜSÜ İÇİN SERVET HARCADI

Görünüşünü tamamen değiştirmek için estetik operasyonlara yönelen Jazmyne Day, işlemler için 30 bin sterlin yani yaklaşık 426 bin TL harcadı.

Görünüşündeki değişimden memnun olduğunu dile getiren Jazmyne Day, ''Şu anda görünüşümden oldukça memnunum ve vücudumu gerçekten sevmeye başladım. Güçlenmeyi sadece estetik sonuçlar nedeniyle değil, aynı zamanda beraberinde gelen güven ve sağlık yararları nedeniyle de seviyorum.'' diye konuştu.