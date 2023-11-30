Seçil Erzan'ın koğuşunda tanıdıklar var! Bakın kimlerle ranza arkadaşı... Futbol dünyasından ünlü isimleri dolandıran Seçil Erzan, geçtiğimiz gün tutuklanan ünlülerle aynı koğuşa düştü.

ensonhaber.com

Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belezoğlu gibi futbolcuları "yüksek kar getirili fon" vaadiyle dolandırılan Seçil Erzan, tutuklu yargılanıyor.

Yapılan şikayetin ardından Erzan, 11 Nisan'da cezaevine gönderildi.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan Seçil Erzan, Marmara (Silivri) Cezaevi'ne nakledildi.

Koğuş arkadaşları

Gazeteci Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Seçil Erzan, Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin kaldığı koğuşa yerleştirildi.

Erzan, 'dolandırıcılık' ve resmi evrakta sahtecilikle suçlanırken Candan kardeşler ise 'ucuz araç' vaadi ile dolandırıcılıktan tutuklu bulunuyor.