Seda Sayan-Demet Akalın tartışması büyüyor! Seda Sayan'dan olay gönderme: Bebeleri pistten alalım

Seda Sayan'ın yeni programının tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda kullanılan şarkıda, "Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım" sözleri, 'Demet Akalın'a bomba atmış' şeklinde yorumlandı.

Star TV ekranlarında yayınlanan sabah programı nedeniyle karşı karşıya gelen Seda Sayan ve Demet Akalın arasındaki tartışmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kanal D ekranlarında ''Gelinim Mutfakta'' adlı yemek yarışması programını sunan Seda Sayan, Star TV ile anlaştı.

Seda Sayan'ın, Star TV'de yeni sezonda yayın hayatına başlayacak olan ''Sabahın Sultanı'' adlı programının tanıtımı yayınlandı.

Tanıtım için, "Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım" sözleriyle bilinen şarkıyı seçmesi, sosyal medyada Akalın'a gönderme olarak yorumlandı.

PROGRAM TANITIMINDA BOMBA GÖNDERME

Seda Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden yeni sezonda Star TV'de ekrana gelecek ''Sabahın Sultanı Seda Sayan'' programının tanıtımını paylaştı.

Ancak Sayan'ın tanıtımda kullandığı şarkı, sosyal medyada Demet Akalın'a gönderme olarak yorumlandı.

Seda Sayan'ın tanıtım videosunun altında yüzlerce yorum yer aldı. Kimi sosyal medya kullanıcısı Seda Sayan'ı desteklerken, kimisi de artık ekranlardan 'emeklilik' zamanının geldiğini ifade etti.

Sayan'ın seçtiği Ankara şarkısında, ''Mekanın sahibi geldi, bebeleri pistten alalım'' ifadeleri yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Star TV'de yayınlanan, Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu üstlendiği ''Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'' adlı programın final yapmasının ardından kanal, Seda Sayan ile anlaşmıştı.

Bu duruma oldukça sinirlenen Demet Akalın, Seda Sayan'ı işini elinden almakla suçlamıştı.

Daha sonra Seda Sayan'ın sunuculuğunu bıraktığı ''Gelinim Mutfakta'' adlı yarışma programının kadrosuna katılan Akalın, haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.