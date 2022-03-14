Seda Sayan evlilik teklifini kabul etti! Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Seda Sayan evlilik teklifini kabul etti! Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Seda Sayan ile evliliğe doğru adım atan Çağlar Ökten'in hayatı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte Çağlar Ökten hakkında bilgiler...

Çağlar Ökten'in evlilik teklifini kabul eden Seda Sayan, yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Aşk haberlerini sürekli yalanlayan ve "Aşk yok, iş var." açıklamaları yapan Seda Sayan, birlikte sahne aldığı ve kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile aşk yaşadığını doğruladı.

Sunucusu olduğu programda samimi açıklamalarda bulunan 59 yaşındaki Seda Sayan, evlilik teklifinin nasıl geldiğini anlattı.

Mutlu olduğu gözlerden kaçmayan Sayan, ''Evet, Çağlar Ökten'den 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldım. İnşallah sonsuza dek evet! Bu aşka siz de şahitsiniz.'' dedi.

Evlilik fikrini kısa sürede hayata geçirmek isteyen çift, 18 Mart Cuma akşamı İstanbul'da 'evet' diyecek.

Peki Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'ın 7. evliliğini yapacağı Çağlar Ökten hakkında bilgiler...

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

1987 yılında dünyaya gelen Çağlar Ökten, aslen Mersin, Tarsusludur.

Annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olan Çağlar Ökten, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olan, pop müzik seslendiren Ökten, 7 yaşından beri şarkı söylediğini belirtmiştir.

Okul müsamereleri ile başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonu ile devam eden Ökten, Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır. Başarılı isim, günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir