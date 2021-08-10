Seda Sayan geri dönüyor! Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Seda Sayan geri dönüyor! Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, hafta içi her sabah canlı yayınlanacak ''Sabahın Sultanı Seda Sayan'' programıyla ekranlara geri dönüyor. Peki Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Sabah kuşağının vazgeçilmez isimlerinden olan şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, kısa bir aradan sonra gündüz kuşağı programı Sabahın Sultanı Seda Sayan'la ekranlara dönüyor.

Hafta içi her gün Star TV izleyicisiyle buluşacak olan Sabahın Sultanı Seda Sayan programında birbirinden ünlü konuklar misafir olacak.

Peki, Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte Sabahın Sultanı Seda Sayan ilk fragmanı...

SABAH KUŞAĞININ ÖZLENEN İSMİ GERİ DÖNÜYOR

Türkiye'nin en güvenilir ismi, özü sözü bir, 7'den 70'e herkesin sevgilisi Seda Sayan, ekranlara bomba gibi dönüyor.

Seda Sayan; tüm enerjisiyle, ünlü konuklarıyla sabah kuşağında özlenen günleri de geri getiriyor. Hafta içi her gün seyircisiyle buluşacak olan Seda Sayan, dopdolu bir içerikle, hayatın içinden hikayelerle, sürpriz konuklarla, müzik ve eğlenceyi evlerinize getirecek.

YAYIN GÜNÜ BELLİ OLDU

Yapımcılığını Global Medya'nın üstlendiği Sabahın Sultanı Seda Sayan, hafta içi her gün canlı yayınla Star TV ekranlarına gelecek. Bu programda haklıyla haksız ayrılacak, ezilenler sesini yine Seda Sayan'la duyuracak.

Star TV'de hafta içi her sabah canlı yayınlanacak Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın yayın günü belli oldu.

Yıllardır izleyicilerin sesi olan, herkese yetişen Seda Sayan, 16 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 09.45’te Star'da izleyenleriyle buluşacak.

Sabahın Sultanı Seda Sayan 1. Bölüm Fragmanı İZLE