Seda Sayan'da dans eden doktor fenomen çıktı! Banu Küçükpolat'ın TikTok dansları

Sabahların Sultanı Seda Sayan programında göbek atan Kalp ve Damar Cerrahı Banu Küçükpolat bu sefer uzmanlık alanıyla değil, roman havasıyla gündemde.

Star TV ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu "Sabahların Sultanı Seda Sayan" programına konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat, göbek dansıyla gündeme oturdu.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Banu Küçükpolat, varis tedavisinde uzman isimlerden biri olarak tanınıyor.

Sağlık hakkında sorular sormak için Opr. Dr. Banu Küçükpolat’ı programa davet eden Seda Sayan gerekli tüm bilgileri öğrendikten sonra doktordan dans istedi.

Seda Sayan'ın programında hunharca göbek atan doktor VİDEO

CANLI YAYINDA ROMAN HAVASI

Canlı yayında kırmızı dar elbisesi ile görenleri mest eden Doktor Küçükpolat, müziği duyunca kendini tutamadı. Roman havasında göbek atan Küçükpolat vatandaşları ekran başına topladı.

“BU KADAR SES GETİRECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM”

Dans şovunun kısa sürede gündem olmasının ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Küçükpolat, "Bu kadar ses çıkaracağını düşünmemiştim. Linç de yedim övgü de aldım. Ama canlar ben böyleyim değişmem. İstesem de değişemem. Ruhum istiyor ben yapıyorum. Sevenlere de sevmeyenlerime de duyurulur" dedi.

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TİKTOK'TA FENOMEN

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen Doktor Banu Küçükpolat'ın TikTok hesabında tam 172 bin takipçisi bulunuyor.

Eleştiri ve tepkilerin ardından bir video daha çeken Küçükpolat, "düşmanlarım çatlasın" diyerek "İsterseniz hayatla dalga geçiyor deyin, isterseniz hayatla dalga geçiyor deyin, ben bu Banu'yu seviyorum dostlar" ifadelerini kullandı.