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    Seda Sayan'ın estetiksiz hali ifşa oldu! Bu hallerini daha önce görmediniz

    Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın daha önce kimsenin görmediği, yıllar önceki fotoğrafları ifşa oldu. Görenler gözlerine inanamadı. İşte ağızları açık bırakan o fotoğraflar...
    • 19.10.2022 - 17:47
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    Seda Sayan'ın estetiksiz hali ifşa oldu! Bu hallerini daha önce görmediniz

    59 yaşındaki Seda Sayan, geçirdiği estetik operasyonlarıyla ismini hafızalara kazımıştı.

    Geçtiğimiz nisan ayında kendisinden 24 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu.

    Evliliği gündeme damga vuran Seda Sayan, genç eşiyle uzun bir balayı tatili yaptıktan sonra paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu.

    Son zamanlarda sahne alamadığını belirten Seda Sayan, eşinin sahnelerine gittiğini, eşini dinlemekten zevk aldığını dile getirmişti.

    Evlilikleri mutlu mesut ilerleyen Seda Sayan, eşini de estetik operasyonlarına alıştırdı.

    Sık sık estetik yaptırmaya giden ünlü sanatçı, genç eşi Çağlar Ökten'e de işlemmler yaptırıyor.

    Seda Sayan, sayısız yaptırdığı estetik operasyolarından sonra eski haliyle gündeme geldi.

    Kimsenin görmediği fotoğrafları ifşa oldu

    Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın daha önce kimsenin görmediği fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı. Seda Sayan, o fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düştü. Görenler tanıyamıyor. İşte Seda Sayan'ın eski hali...

    Seda Sayan ın estetiksiz hali ifşa oldu! Bu hallerini daha önce görmediniz #1

    Sayan, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı. Estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Bu görüntüler kısa sürede viral oldu.

    Seda Sayan ın estetiksiz hali ifşa oldu! Bu hallerini daha önce görmediniz #2

    Seda Sayan ın estetiksiz hali ifşa oldu! Bu hallerini daha önce görmediniz #3


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