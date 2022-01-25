Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan'ın kardeşi büyüdü, avukat oldu! Elif Engin güzelliği ile gözleri üzerine çekti

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan'ın kardeşi büyüdü, avukat oldu! Elif Engin güzelliği ile gözleri üzerine çekti

Sinan Engin ile Ayşe Engin'in Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan kızları Elif Engin, avukat oldu. Ağabeyi Oğulcan ile oldukça yakın olan genç kız, güzelliği ile büyüledi.

Seda Sayan ve Sinan Engin'in evliliğinden dünyaya gelen Oğulcan Engin, kardeşi Elif'le oldukça yakın.

Sinan Engin'in Sayan'dan ayrıldıktan sonra evlendiği Ayşe Engin'le yine kardeşi Elif gibi yakın olan Oğulcan Engin, sık sık birlikte olduğu kareleri yayınlıyor.

Kardeşi Elif Engin'e düşkün olan ve onunla bolca fotoğraf çektiren Oğulcan Engin, kardeşinin avukat olmasıyla ayrı bir gurur yaşadı.

Başarılı bir öğrencilik dönemi geçiren ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Elif Engin, diplomayı aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Engin, ailesi ile çektirdiği karesini yayınlamayı ihmal etmedi.

Elif Engin'i en mutlu olduğu günde yalnız bırakmak istemeyen Oğulcan Engin, fotoğraf karesindeki yerini aldı.

Elif'in güzelliği karşısında oldukça etkilenen sosyal medya kullanıcıları, genç kızı babası Sinan Engin'e benzetti.

ELİF ENGİN'İN DİKKATİ ÇEKEN GÜZELLİĞİ

Futbol yorumcusu ve eski Beşiktaşlı futbolcu Sinan Engin ile Ayşe Engin'in geçtiğimiz yıl temmuz ayında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan kızları Elif, stajını tamamladı.

Avukatlık Ruhsatnamesi'ni alan Elif Engin, cübbesiyle annesi ve babası aynı zamanda da ağabeyi Oğulcan Engin ile objektif karşısına geçti.

Güzelliği ile beğeni toplayan Elif Engin,sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Genç kızın gurur dolu karelerine, "Başarılar" ve "Tebrikler" tarzında yorumlar geldi.

ANNEDEN TEBRİK

Ayşe Engin geçtiğimiz haftalarda kızının cübbeli vesikalık fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak,"Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah... Yolun açık olsun kızım." notunu düştü.