Euro
10.1446
0.22%
Dolar
8.5727
0.16%
Altın
496.52
0.28%
Borsa
1.361
0.09%
Bitcoin
340.509
5.26%
EXEN Coin
24.19
-2.06%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Seda Sayan'ın paylaşımı duygulandırdı! Hastane odasında..

    Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanmıştı. Hastanede tedavi gören eniştesini paylaşan Sayan, takipçilerini duygulandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 18:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Seda Sayan'ın paylaşımı duygulandırdı! Hastane odasında..

    Seda Sayan'ın eniştesi Çoşkun Yıldız, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken, arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

    Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan Yıldız, kaza geçirdiği tarihten itibaren tedavi görüyor.

    15 yıldır kardeşi ile evli olan Yıldız'ı ziyarete giden şarkıcı, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Sayan'ın yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı.

    DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seda Sayan, ablası ile eniştesinin 15. evlilik yıl dönümlerinde hastane odasında yaptıkları özel kutlamayı yayınladı. Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız'ın hasta yatağında eşinin elini öpme çabası ise izleyenleri hüzünlendirdi.

    Seda Sayan ın paylaşımı duygulandırdı! Hastane odasında.. #1

    EZGİ EYÜPOĞLU VE OĞULCAN ENGİN AYRILDI

    Eyüboğlu, sevgilisi Engin ile Instagram'da yer alan fotoğraflarının hepsini kaldırdı. Bunun üzerine, ikilinin ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Engin'in hesabındaki fotoğraflar hala dururken, taraflardan henüz bir açıklama gelmedi. Çift, en son yaklaşık bir ay önce Marmaris'te bir haftalığına 30 bin TL'lik tatile çıkmıştı.

    Seda Sayan ın paylaşımı duygulandırdı! Hastane odasında.. #2

    Seda Sayan ın paylaşımı duygulandırdı! Hastane odasında.. #3

    Seda Sayan ın paylaşımı duygulandırdı! Hastane odasında.. #4

    Seda Sayan ın paylaşımı duygulandırdı! Hastane odasında.. #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir