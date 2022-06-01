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    Seda Sayan'ın programında birbirlerine girdiler

    Seda Sayan'ın programında iki konuk arasında kavga çıktı. Sayan'ın, yaşananlar karşısında hiçbir şey olmamış gibi programa devam etmesi izleyenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 10:10
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    Seda Sayan'ın programında birbirlerine girdiler

    Star TV'de yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında, görenleri şaşırtan bir olay yaşandı.

    Sayan'ın programına konuk olan Havvanur ve Murat tartışmaya başladı.

    Önce tartıştı sonra saldırdı

    Tartışmanın ardından Murat, Havvanur'a saldırdı.

    Genç kadına tokat atan Murat isimli şahıs, bir daha canlı yayında görülmezken Havvanur konuşmasını sürdürdü.

    Programa devam etti

    Öte yandan Seda Sayan'ın, şiddet olayından sonra programa devam etmesi de dikkat çekti.

    Seda Sayan'ın programında birbirlerine girdiler VİDEO

    Seda Sayan ın programında birbirlerine girdiler #1

    Seda Sayan ın programında birbirlerine girdiler #2

    Seda Sayan ın programında birbirlerine girdiler #3


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