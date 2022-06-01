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Seda Sayan'ın programında birbirlerine girdiler

Seda Sayan'ın programında birbirlerine girdiler

Seda Sayan'ın programında iki konuk arasında kavga çıktı. Sayan'ın, yaşananlar karşısında hiçbir şey olmamış gibi programa devam etmesi izleyenleri şaşırttı.