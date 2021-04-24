Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Seda Sayan'dan açıklama geldi

Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Seda Sayan'dan açıklama geldi

Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Seda Sayan'ın dudağındaki anormallik, izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Programın ardından Seda Sayan, sosyal medyada da gündem oldu. Peki, Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?

Son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Seda Sayan'ın, Gelinim Mutfakta programındaki son hali sevenlerini endişelendirdi.

Yaptırdığı estetikleri gizlemeyen Seda Sayan, Fransız askısı adı verilen estetik operasyonu ile yüzünü gerdirmiş ve son olarak burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için bıçak altına yatmıştı.

Gelinim Mutfakta programıyla izleyici karşısına çıkan Sayan, dudağındaki anormallikle izleyenleri şaşırttı. Sosyal medyada, 'Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?' şeklinde yorumlar yağdı. Bu görüntülerin ardından Seda Sayan yüzündeki değişimin nedenini açıkladı.

Peki, Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu? Seda Sayan'dan estetik açıklaması...

SEDA SAYAN'IN YÜZÜNE NE OLDU?

Yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Seda Sayan, sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta adlı programındaki görüntüsüyle yine gündem oldu. Sayan’ın yüzündeki değişiklik seyircinin dikkatinden kaçmadı.

Geçirdiği estetik operasyonları gizlemeyen Sayan, ‘Fransız Askısı’ yöntemiyle yüzünü gerdirmiş ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Liplift (dudak kaldırma) işlemi de yaptıran şarkıcı, burun ve dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmıştı. Ünlü sunucunun burun ve dudağı arasındaki çöküntü sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

''MERAK ETMEYİN İYİYİM''

Kendisine gelen yorumlara, ''Dudak liftingi yaptırdım. Ama her gün çekimim olduğu ve yaptırdığım işlemleri saklamadığım için ekrana bir hafta burnumun altındaki bantla çıktım. Ekrandan görüntü alındığında acayip çirkin çıkıyor. Beni merak etmeyin iyiyim ya.'' şeklinde yanıt veren Seda Sayan, son halini de hayranlarıyla paylaştı.