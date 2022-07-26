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    Sedef Avcı fiziğiyle dikkat çekti! 'Yıllara meydan okuyorsun'

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Sedef Avcı paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerinin beğenisini topluyor.Avcı son olarak paylaştığı bikinili poz ile adından söz ettirdi.
    • 26.07.2022 - 12:45
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    Sedef Avcı fiziğiyle dikkat çekti! 'Yıllara meydan okuyorsun'

    Ünlü oyuncu Sedef Avcı yıllara meydan okuyor.Güzel oyuncu tatilden paylaştığı bikinili fotoğrafı ile sosyal medyada gündeme geldi.

    Kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kasabalı ile mutlu bir evliliği olan Sedef Avcı mütavazi kişiliği ile tanınıyor.Ünlü oyuncunun instagramda 1.3 milyon takipçisi bulunuyor.

    Sedef Avcı fiziğiyle dikkat çekti! Yıllara meydan okuyorsun #1

    40 yaşındaki oyuncunun düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı.İşte Sedef Avcı'nın "Bir yaz klasiği" notuyla paylaştığı o kare..

    Sedef Avcı fiziğiyle dikkat çekti! Yıllara meydan okuyorsun #2

    Sık sık fotoğraf paylaşan güzel oyuncunun fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.İşte Sedef Avcı'nın bazı instagram paylaşımları..

    Sedef Avcı fiziğiyle dikkat çekti! Yıllara meydan okuyorsun #3

    Sedef Avcı fiziğiyle dikkat çekti! Yıllara meydan okuyorsun #4

    Sedef Avcı fiziğiyle dikkat çekti! Yıllara meydan okuyorsun #5


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