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Sedef Avcı fiziğiyle dikkat çekti! 'Yıllara meydan okuyorsun'

Sedef Avcı fiziğiyle dikkat çekti! 'Yıllara meydan okuyorsun'

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Sedef Avcı paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerinin beğenisini topluyor.Avcı son olarak paylaştığı bikinili poz ile adından söz ettirdi.