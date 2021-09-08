Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı boşanıyor mu? Sedef Avcı'nın cevabı...

Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı boşanıyor mu? Sedef Avcı'nın cevabı...

Magazin dünyasının en beğenilen çiftlerinden birisi olan Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın boşanacağı iddia edildi. Bunun akabinde "Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı boşanıyor mu?" sorusu gündeme geldi.

2005 yılında evlenen ve Can adında bir çocukları olan Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alıyor.

Büyük bir aşkla evlenen ve her fırsatta nasıl tanıştıklarını anlatan çift hakkında, boşanacaklarına yönelik iddialar gündeme gelmeye başladı.

Bu iddialar hayranlarını üzerken, Sedef Avcı'dan ise konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Peki, Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı boşanıyor mu?

SEDEF AVCI VE KIVANÇ KASABALI BOŞANIYOR MU?

Nişantaşı'nda görüntülenen ve ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Sedef Avcı, eşiyle Muğla'da köy hayatı yaşama başladıklarını söyledi.

Oyuncu çıkan boşanma iddialarına değinerek, konu hakkında bir açıklama yaptı.

Avcı, "Bu iddialardan hiç haberim yok. Kıvanç sürekli çalışıyor ve bazen yanımızda olamıyor. Herhalde pandemi döneminde yapacak haber kalmadı." diyerek sitem etti.