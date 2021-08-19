Sedef Şahin kimdir? Adını Feriha Koydum'un Cansu'su son hali ile şaşırttı

Adını Feriha Koydum dizisinin Cansu'su Sedef Şahin, son haliyle gündeme geldi. Oldukça zayıflayan Şahin, fit görünümüyle dikkat çekti. Peki Sedef Şahin kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi..

Bir dönem ilgiyle izlenen Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği Cansu karakteriyle hafızalara kazınan Sedef Şahin, yıllar içinde yaşadığı değişimi herkesi şaşırttı.

200 bini aşkın takipçili Instagram hesabında paylaşımlarına devam eden Şahin, oldukça zayıfladı ve fit görünüme kavuştu.

Bambaşka birine dönüşen Sedef Şahin'in hayatı ve son hali merak konusu oldu. Peki Sedef Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'in biyografisi...

SEDEF ŞAHİN KİMDİR?

14 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sedef Şahin, Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro okumuştur. Çeşitli reklamlar, kataloglar ve dizilerde rol almıştır.

''Belalı Baldız'' dizisinde canlandırdığı Yeşim karakteri ile tanınan Şahin, Patron Kim ve Avrupa Yakası dizilerinde konuk oyuncu olarak yer almış ve LC Waikiki ve Beymen kataloglarında bulunmuştur.

2007-2008 yıllarında ''Sevgili Dünürüm'' adlı dizide Mine adlı karakteri canlandıran Sedef Şahin, TRT 1'deki "Mert'le Gert" adlı dizide oynamıştır. 2010 yılında usta tiyatrocu Yıldız Kenter ile birlikte Kraliçe Lear oyununda görev almıştır.

Show TV'de yayınlanan ''Acil Aşk Aranıyor'' adlı dizide İpek karakterini canlandıran güzel oyuncu, en son ''Diriliş Ertuğrul'' dizisinde Maria karakterine hayat vermiştir.

Oyuncu asıl tanınırlığını ise 2011-2012 yıllarında ekranda olan ''Adını Feriha Koydum'' dizisinde hayat verdiği Cansu karakteri ile elde etmiştir.

DİZİLERİ

2003 Patron Kim

2004 Avrupa Yakası

2005-06 Belalı Baldız Yeşim

2007-08 Sevgili Dünürüm

2011-12 Adını Feriha Koydum Cansu

2012 Emir'in Yolu

2015 Acil Aşk Aranıyor İpek

2016 Diriliş Ertuğrul Maria