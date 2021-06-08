Şef Akademi Başvuru Formu 2021: Şef Akademi'ye nasıl başvurulur?

Şef Akademi Başvuru Formu 2021: Şef Akademi'ye nasıl başvurulur?

15 şef adayının kıyasıya rekabetine sahne olacak olan Şef Akademi başvurularını da almaya başladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, Şef Akademi başvuru formuna dair araştırmalarını sürdürüyor.

Ekranların yeni lezzet yarışması “Şef Akademi” için geri sayım başladı.

Ünlü şeflerin jüri koltuğunda oturduğu ve Öykü Serter’in sunumuyla gerçekleşecek olan yarışma için başvurular başladı.

Şef Akademi yemek yarışmasının sunuculuğunu Öykü Serter üstleniyor. Jüri koltuğunda ise Ayhan Sicimoğlu, Hazer Amani ve Arda Türkmen oturuyor.

Programa başvuru yapacak kişiler, ön elemeden geçirildikten sonra eleme seviyesine gelebilecek. Eleme yarışlarından çıkan adaylar ise; 15 şef adayı arasına dahil olacak.

Peki “Şef Akademi” yarışması için başvuru nasıl yapılır? İşte Şef Akademi başvuru formu 2021..

FOX TV ŞEF AKADEMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yarışma formatının başlangıcında başvuru yapabilmek için FOX TV’nin resmi internet adresinde yer alan başvuru formunu doldurmak yeterli oluyor.

Birbirinden lezzetli yemeklerle kıyasıya mücadele vererek ödüle ulaşmak için yarışacak olan adaylar, başvuru formu üzerindeki bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurarak, başvurularını tamamlayabilir.

Resmi internet sitesindeki linki açtıktan sonra, ilk olarak Şef Akademi başvuru formunun en üstünde yer alan “fotoğrafınızı yükleyiniz” bölümüne tıklamak gerekiyor. Bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan açılacak ekrandan formata uygun bir fotoğraf seçmek ve yükleme işlemini tamamlamak gerekmektedir. Adınız, soyadınız doğum tarihiniz, boyunuz, kilonuz, ayak numaranız, cinsiyetiniz, eğitim durumunuz, mesleğiniz, gelir bilgilerinizi bu bölümde el ile doldurmanız gerekmektedir. Memleket bilgilerinin de açılan liste box içerisinde tercihinizi gerçekleştirmek, yaşadığımız şehri gerçekleştirmek. Medeni durumunuzu tercih yapmak gerekmektedir. Kaç kardeşsiniz, e-posta adresiniz nedir, İletişim numaralarımız nedir? Instagram, Facebook sosyal medya adresleriniz nedir bilgilerini giriş yaptıktan sonra, bilgi vermeniz gereken diğer bölümlerde ise şu sorulardan bazıları yer alıyor;

İkinci bölümde doldurulması gereken bilgiler;