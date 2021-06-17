Şef Akademi Boğaçhan kimdir? Boğaçhan Tuzcu hakkında bilgiler...

Şef Akademi'nin merak edilen yarışmacısı Boğazhan Tuzcu hakkındaki bilgiler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Şef Akademi Boğaçhan kimdir, kaç yaşında? Boğazhan Tuzcu'un biyografisi...

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Şef Akademi yarışması 15 kişilik kadrosunu tamamlayacak.

Yarışmacı adayı Boğaçhan Tuzcu se merak edilen isimler arasında yerini aldı.

İlk elemeleri geçmeyi başaran Boğaçhan, 15 kişilik kontenjana adını yazdırmak için eleme finalinde hünerlerini sergileyecek.

Peki, Şef Akademi Boğaçhan kimdir? Şef Akademi yarışmacısı Boğaçhan Tuzcu kaç yaşında? İşte detaylar...

BOĞAÇHAN TUZCU KİMDİR?

Boğaçhan Tuzcu, DJ'lik ve şeflik yapıyor. 1,91'lik boyundaki Boğaçhan Tuzcu, televizyonda yayınlanan bazı programlardan tanınıyor.

Bir dönem Kanal D ekranlarında yer alan program Kısmetse Olur'a da katılan Boğaçhan Tuzcu, kısa bir süre Tv8 ekranında yayınlanan Lezzet Düşkünleri programında da yarıştı.

Yaşamının büyük bir bölümünü Marmaris'te geçiren Boğaçhan Tuzcu aslen Rizeli olup; doğma büyümeli Ankaralıdır. Bir butik ve fitness salonu olan Boğaçhan Tuzcu, aşçılık üzerine eğitim almış Boğaçhan Tuzcu'nun anne ve babası ayrı yaşıyor.

İkizler burcu olan Boğaçhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunu ve yarışmada oldukça iddialı. Şu anda İstanbul'da yaşıyor.