Şef Akademi bu akşam başlıyor: Şef Akademi jüri üyeleri ve sunucusu

Şef Akademi bu akşam başlıyor: Şef Akademi jüri üyeleri ve sunucusu

Fox TV ekranlarının yeni yemek programı Şef Akademi, bu akşam yayın hayatına başlıyor. İzleyiciler, Şef Akademi'nin sunucusu ve jüri üyelerini merak ediyor. İşte Şef Akademi jüri üyeleri ve sunucusu..

Fox TV ekranlarının yeni yemek yarışması Şef Akademi, bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor.

Yüzlerce başvuru arasından Şef Akademi finalisti olan on beş yarışmacı, Türkiye'nin ünlü şefleri karşısında maharetlerini sergilerken, hem bireysel hem de ekip olarak birbirleriyle kıyasıya rekabet edecek.

Şef Akademi yarışması ilk hafta üç akşam üst üste ekrana gelecek. Şef Akademi'de gerçekleşecek elemelerin sonucunda akademiye kabul edilen on beş yarışmacı, üçer kişilik takımlar oluşturacak. Şef Akademi bu hafta pazartesi, salı ve perşembe akşamı izleyicisinin karşısına çıkacak.

Peki, Şef Akademi jüri üyeleri kimler? İşte Şef Akademi jüri üyeleri ve sunucusu...

ŞEF AKADEMİ JÜRİ ÜYELERİ VE SUNUCUSU

Türkiye'nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve eşsiz yemek kültürüyle gurme ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, Şef Akademi yarışmacılarının yemeklerini yorumlayıp puanlayacak. Şef Akademi programının sunuculuğunu ise Öykü Serter üstleniyor.

Şef Akademi programında birbirleriyle yarışan şef adayları, hafta içi her gün gündüz kuşağında yayımlanacak olan ''Şef Akademi Doğada'' programında da ayrı bir rekabet içinde olacak.

Yarışmacılar Şef Akademi Doğada kapsamında, eleme geceleri için koruma kazanacakları ve birçok farklı avantajlara sahip olacakları yarışlara katılacak, eleme gecelerinde de etaplarda bireysel ve takım oyunlarıyla yarışacak.

Programda Şef Akademi yarışmacıları, doğal tarımın yapıldığı ve sürdürülebilirliğini benimseyen ''Şefköy'' adı verilen ekolojik olarak tasarlanmış alanda hem birbirleriyle yarışıp hem de doğayla iç içe keyifli bir hafta geçirirken, izleyiciler de yarışmanın perde arkasına şahit olacak.