Şef Akademi jürisi Arda Türkmen kimdir? Arda Türkmen'in biyografisi

9 sezondur Arda'nın Mutfağı programı ile ekranlarda boy gösteren Arda Türkmen, Şef Akademi yarışmasının jürileri arasında yer alıyor. Peki Arda Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı Fox TV ekranlarının yeni yemek yarışması Şef Akademi programı, bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor.

Ünlü şef Arda Türkmen, yapımını Provizyon Medya'nın, sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği programın jüri koltuğunda oturan isimler arasında yer alıyor.

Şef Akademi jürisi Arda Türkmen kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? gibi soruların yanıtları izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Peki Şef Akademi jürisi Arda Türkmen kimdir? İşte Arda Türkmen'in biyografisi...

ARDA TÜRKMEN KİMDİR?

1975 yılında İstanbul'da doğan Arda Türkmen, 1994 yılında Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun olmuş ve 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü bitirmiştir.

2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünden mezun olarak çift anadal yapan Türkmen, 2003 yılında askerliğini Denizli 11nci Piyade Tugay Komutanlığında kısa dönem Karargah S1 yazıcısı olarak tamamlamıştır.

1995 - 2000 yılları arasında 350'den fazla üniversite tur organizasyonu, 100'den fazla sanatçılı konser organizasyonu yapmış ve 1998 - 2000 yılları arasında Uludağdaki A-Bar'ı işletmiştir.

2001 - 2003 yılları arasında birçok konser, prodüksiyon ve organizasyon işlerinde yöneticilik yapan Türkmen, 2003 yılında Roka Davet catering şirketini kurmuştur. 2008 yılında Asmalımescit'te Issız adam filmine ev sahipliği yapan mekan olarak da bilinen Leblon isimli restaurantını açmıştır.

2010 yılında CNNTürk televizyonu için ''Arda'nın Mutfağı'' isimli yemek programını yapmaya başlamış ve 2012 yılı Nisan ayında sahibi oldugu Roka Davet'i satmıştır.

2012 yılının başında Sabah gazetesinde Arda'nın Mutfağı sayfasını yazmaya başlayan Türkmen, 2012 yılının ortalarına doğru La Cucina Italiana dergisinde yemek yazıları ve tarifleri yazmaya başlamıştır. 2013 yılında Sabah'taki yazılarını sonlandırıp Hürriyet pazar ekinde Arda'nın Mutfağı sayfasını yazmaya başlamıştır.

2013 yılında Leblon'u kapatarak Karaköy'de Forneria'yı açan ünlü şef, 2016'da açtığı central ile restaurant sayısını 3'e çıkarmıştır. 5 arkadaşı ile kurduğu Velotürk ile sosyal sorumluluk projeleri geliştirip Türkiye genelinde ilk öğretim düzeyindeki çocuklara bisiklet dağıtımları yapmıştır.

Ünlü şef şimdilerde güzellik bloggerı olarak tanınan Melodi Elbirliler ile birliktedir.