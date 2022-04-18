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    Şef Danilo Zanna çapkın çıktı! Yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozlar...'Bu yüzden mi boşandın?'

    9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten boşanan MasterChef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü şef, doğum gününü yeni aşkıyla kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 18:37
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 18:43
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    Şef Danilo Zanna çapkın çıktı! Yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozlar...'Bu yüzden mi boşandın?'

    Seyahat amaçlı geldiği Türkiye’de Tuğçe Demirbilek’le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu.

    Elin Oğlu programıyla ünlenen İtalyan şef, MasterChef ile iyice tanındı.

    2012 yılında evlenen ve 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde 9 yıllık birlikteliğini sonlandırdı.

    Danilo Şef'in yeni aşkı

    Danilo Zanna, geçtiğimiz gün 40. yaşını kutladı.

    İzmir'deki restoranında MasterChef yarışmacılarının sürpriz doğum günü yaptığı Danilo Zanna'ya yeni kız arkadaşı'nın eşlik ettiği ortaya çıktı.

    Snob Magazin'in haberine göre, Zanna'nın yeni sevgilisinin adı Eda Alkaya.

    İtalyan şef Danilo Zanna’nın pozları, "Danilo Zanna, dokuz yıllık evliliğini Eda Alkaya uğruna mı bitirdi?" sorusunu akıllara getirdi.

    Şef Danilo Zanna çapkın çıktı! Yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozlar... Bu yüzden mi boşandın? #1

    "Çapkın şef"

    Danilo Zanna'nın takipçileri kız arkadaşını eski eşine de benzetti. Yarışma sürecinde adı Pelin Zaman ile de anılan Danilo'ya "çapkın şef" yorumları geldi.

    Şef Danilo Zanna çapkın çıktı! Yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozlar... Bu yüzden mi boşandın? #2

    Şef Danilo Zanna çapkın çıktı! Yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozlar... Bu yüzden mi boşandın? #3

    Şef Danilo Zanna çapkın çıktı! Yeni aşkıyla sarmaş dolaş pozlar... Bu yüzden mi boşandın? #4

    (Danilo Zanna ve eski eşi Tuğça Demirbilek)


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