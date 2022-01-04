Şef önlüğünü giydi! 3 Ocak MasterChef'te çeyrek finale kim çıktı?

MasterChef 2021'de final heyecanı artarken, şef önlüğünü giyen ilk isim de belli oldu. Peki MasterChef çeyrek finale kim çıktı? İşte 3 Ocak Pazartesi 2022 yaşananlar...

MasterChef Türkiye’de 2021 sezonu finaline az bir zaman kaldı. 3 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelen MasterChef 148. Bölümde ilk çeyrek finalist belirlendi.

Yarışmada artık kaptanlık ve dokunulmazlık oyunları dönemi sona erdi. Büyük finale kadar yarışmacılar artık bireysel olarak mücadele edecek.

MasterChef'te dört gün boyunca iki oyun oynanacak. Her gün yarışmaya konuk bir şef gelecek ve kendi imza tabağını yarışmacılardan isteyecek.

Konuk şefin katıldığı bölümde iki oyun sonrasında verilen puanlar ile çeyrek finale çıkan ilk yarışmacı şef önlüğünü giydi. Peki MasterChef'in ilk çeyrek finalisti kim, hangi yarışmacı oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF’TE ÇEYREK FİNALE KİM ÇIKTI?

Oynanan iki oyun sonrasında verilen puanlar ile MasterChef 2021 ilk çeyrek finalisti belli oldu.

Buna göre ilk turda 29, ikinci turda 23, toplamda 52 puan alan Sergen, şef ceketini ilk giyen ve çeyrek finale ilk çıkan isim oldu.

Yarışmaya şeflerin seçimiyle yedeklerden giren Sergen Özen'e şef ceketini ise Danilo Zanna giydirdi.